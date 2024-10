Salzburgs „Tulpen-Pep“ droht zu verwelken

SALZBURG STÜRMT IN DIE KÖNIGSKLASSE

Mutig, frech und offensiv spielten die Bullen in den Quali-Spielen zur Champions League. Zunächst wurde der FC Twente aus dem Weg geräumt, wobei man vor allem im Heimspiel (2:1) überzeugen konnte. Anschließend sollte auch Dynamo Kiew kein Stolperstein werden, ein 2:0-Auswärtssieg legte den Grundstein für den Einzug in die Königsklasse. Salzburg blühte in dieser Phase so richtig auf.