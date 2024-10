Schwächelnde Konjunktur lässt Beschäftigung sinken

Die anhaltende Konjunkturschwäche spiegelt sich mittlerweile deutlich in der Beschäftigungsstatistik wider. Die Zahl der in der gewerblichen Wirtschaft Tirols beschäftigten Menschen ging gegenüber 2023 von 268.290 auf 266.042 zurück (0,8%). Besonders betroffen ist der Bereich Handel mit einem Minus von 1080 Mitarbeitern (Rückgang von 50.285 auf 49.205). Hier sei die ausgeprägte Konsumzurückhaltung der Haushalte besonders zu spüren, heißt es seitens der WK Tirol. Nicht viel unterschiedlicher ist das Bild in anderen Wirtschaftsbereichen. So sank in der Industrie die Beschäftigung zum zweiten Mal in Folge. Waren es 2022 noch 40.293 Dienstnehmer, ging diese Zahl 2023 auf 40.126 und heuer auf 39.954 zurück. Zum Vergleich: 2015 war noch 42.524 Dienstnehmer in der Industrie beschäftigt.