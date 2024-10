Drogensüchtige bestahl Patienten im Krankenhaus

Geld und Bankomatkarten gestohlen

Was sie als „Sachen“ beschreibt, bezeichnet der Staatsanwalt als Diebstahl und Entfremdung unbarer Lebensmittel. Sie soll in Linzer Spitälern in die Taschen von Patienten gegriffen, Geld und Bankomatkarten entwendet haben. Auch in Geschäften oder Fast-Food-Restaurants stahl die Drogensüchtige, insgesamt Gegenstände im Wert von 12.000 Euro.