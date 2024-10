Wer hat den kleinen Rafael totgeschüttelt?

Der 30-Jährige bricht kurz nach der Verkündung in Tränen aus, wendet sich an die Geschworenen: „Danke, dass sie mir geglaubt haben.“ Er wird nach dem Freispruch enthaftet, kann nun auch wieder seine zweijährige Tochter sehen. Was letztlich mit Rafael passiert ist, bleibt aber nach dem Prozess weiter offen ...