Begräbnisse: Was Angehörigen wirklich wichtig ist

Urnen-Beisetzung gewinnt an Bedeutung

Und wohin geht der Trend bei der Bestattungsart? Bei der Bestattungsform haben in den vergangenen fünf Jahren Urnenbestattungen an Beliebtheit gewonnen. „Das ist auch auf die Pandemie zurückzuführen“, weiß Martin Dobretsberger, Landesinnungsmeister in Oberösterreich. Erdbestattungen haben dagegen an Bedeutung eingebüßt.

Auch Erinnerungsstücke haben an Bedeutung gewonnen: Für 31 Prozent ist die Möglichkeit, aus der Asche des Verstorbenen ein Schmuckstück herzustellen, interessant.