Ein starkes Zeichen gegen soziale Ausgrenzung

1800 Menschen sind berechtigt, um in den Sonnemärkten einzukaufen

Im Burgenland gibt es aktuell rund 1800 Personen, die anspruchsberechtigt sind, in den Sonnenmärkten einzukaufen und deren monatliches Nettoeinkommen weniger als 1.572 Euro als Einzelperson oder 2.358 Euro in einem Zweipersonenhaushalt beträgt. Mehr als zwei Drittel davon sind österreichische Staatsbürger.