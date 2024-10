Linzer Bilanz: Immer mehr Unfälle mit Radfahrern

Weitere Maßnahmen nötig

„Die Rückgänge bei den Kindern und Senioren sind jedoch kein Grund, sich auf erreichten Lorbeeren auszuruhen, sondern sollten vielmehr ein Ansporn sein, die Unfallzahlen für diese Altersgruppen weiter zu senken. Ich denke hierbei vor allem auch an Maßnahmen, die zum Beispiel Kinder und Senioren in der Dämmerung besser sichtbar machen (Verteilung von Leuchtstreifen), als auch an die Reduzierung der Geschwindigkeit des motorisierten Individualverkehrs speziell im Bereich von Schulen. Generell hilfreich ist auch die Ausweitung von Tempo 30, dort wo es möglich und sinnvoll ist“, führt Hajart einige Lösungsansätze für die Mobilitätspolitik der Stadt Linz in den kommenden Jahren an.