Ex-Bulle Luka Sucic drückt Dinamo die Daumen

Acht Jahre spielte Luka Sucic für die Bullen, schaffte es über die Akademie und Liefering in die erste Mannschaft. Er gilt als Paradebeispiel des Salzburger Wegs und machte im Sommer mit seinem Wechsel in die spanische Liga zu Real Sociedad den nächsten Schritt. Bei seinem Abschiedsposting auf Instagram betonte der 22-Jährige, dass er Salzburg immer in seinem Herzen tragen werde. Im für die Mozartstädter so wichtigen Champions-League-Duell mit Dinamo Zagreb wird der Kroate aber trotzdem dem Team aus seiner Heimat die Daumen drücken. Auch weil sein Cousin Petar für die „blauen Löwen“ kickt. „Ich unterstütze jeden kroatischen Klub, wenn er in Europa spielt. Ich fiebere mit Dinamo mit und hoffe auf einen Sieg“, sagte Sucic in einem Interview.