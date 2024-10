Die OSG schnappt sich das „Charly‘s“ in Siegendorf

20 Jahre lang war das „Charly‘s“ in Siegendorf eine angesagte Diskothek. Danach wurde es zehn Jahre als Frühstückslokal und Restaurant geführt. Bis zum 30. September des Vorjahres. Da sperrte Kult-Wirt Hans Kruisz den beliebten Treffpunkt zum Bedauern vieler Gäste zu. „Meine jüngste Schwester Beate, die mit mir den Laden geschupft hatte, war einige Monate zuvor in Pension gegangen. Außerdem wurde sie Großmutter und wurde fürs Enkelhüten gebraucht. Der Betrieb lief aber weiter und auch die Anfragen für Veranstaltungen wurden nicht weniger. Ich huschte nur noch zwischen Küche, Bar und Gastgarten hin und her und hatte gar keine Zeit mehr für ein Tratscherl mit den Menschen. Irgendwann gestand ich mir schweren Herzens ein, dass ich die viele Arbeit alleine einfach nicht bewerkstelligen kann. Ich bin ja auch nimmer der Jüngste“, sagt der 69-Jährige.