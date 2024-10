Wanderin in Dämmerung gestürzt: Rettung im Dunkeln

Die 20-Jährige brach am Montag gegen 15 Uhr in Amlach mit einer gleichaltrigen Begleiterin zu einer Wanderung über den Goggsteig in Richtung Kreidefeuer (1615) auf. Gegen 18 Uhr erreichten die beiden Frauen den Aussichtspunkt und begannen in der Dämmerung mit dem Abstieg.