Kirchturm-Uhr wird noch von Hand zurückgestellt

In Windhaag bei Freistadt bleibt in der Nacht auf Sonntag buchstäblich eine Stunde die Zeit stehen: Während die meisten Kirchturmuhren bereits per Funk von Sommer- auf Winterzeit und wieder zurückgestellt werden, erfolgt das in der Mühlviertler Gemeinde noch per Hand. Zwei Freiwillige halten das neun Meter lange Pendel bereits Samstagabend eine Stunde lang an.