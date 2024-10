Circus Roncalli: Staunen, mitfiebern und lachen!

Hereinspaziert – der Circus ist in der Stadt. Und wie er das ist! Dass Roncalli Qualität auf höchstem Niveau garantiert, das wurde am Freitagabend bei der Premiere in Innsbruck einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das neue Programm „ArtistArt“ bietet viel tolle Show mit beeindruckenden Kostümen. Dazu unglaubliche, atemberaubende Akrobatik mit spektakulären Kombinationen und Figuren, dazwischen sowie stets begleitend eine Mischung aus Poesie, Magie und auch ein wenig Zauberei.