Meinl-Reisinger fordert bei Verhandlungen Tempo

Was die Wahl des Nationalratspräsidiums angeht, wiederholte Meinl-Reisinger, sich an die Gepflogenheit halten zu wollen und der stärksten Partei den Vortritt zu lassen. Jedoch hänge es von der Persönlichkeit ab. Daher laden die NEOS die Kandidaten für das Präsidium in ihren Klub zu einer Aussprache ein. Eine Zusage der Freiheitlichen dazu soll es bereits geben – freilich nicht den Namen des Kandidaten. Als Favorit gilt der bisherige Volksanwalt Walter Rosenkranz.