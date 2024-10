Rauch-Kallat hätte Kickl Regierungsauftrag gegeben

Frauen in der Politik: „Wir müssen Positionen verteidigen“

Als ehemalige Frauenministerin nimmt Rauch-Kallat auch zur Rolle der Frauen in der Politik Stellung. Sie sieht einen „Backclash“ in der politischen Vertretung von Frauen. „Alles, was in den ersten fünf, sechs Jahren des 21. Jahrhunderts erreicht wurde, ist nicht in Stein gemeißelt.“ Sie betont, wie wichtig es sei, weiterhin für Gleichberechtigung und die Teilhabe von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu kämpfen. „Wir müssen jede Position, die Frauen erreicht haben, auch wieder verteidigen.“