„Schön, das steigert unseren Marktwert“

„Jetzt wird’s wieder intensiv, viel trainieren werden wir nicht mehr“, grinst Rapids Trainer Klauß. Weil in drei Bewerben sieben Spiele in 21 Tagen auf Grün-Weiß warten. Umso wichtiger war die Länderspielpause. „Wir haben uns zehn Tage damit beschäftigt, wie wir unser Spiel verbessern können“, so Klauß. „Der Schwerpunkt lag im letzten Drittel. Die Torausbeute entspricht nicht unserem hohen Aufwand. Wir sind zwar gefährlich, aber schießen dafür zu wenige Tore.“