Detroit beordert Marco Kasper in den NHL-Kader

Kasper war im NHL-Draft 2022 von Steve Yzerman, einst Legende in Detroit und nun General Manager, an Nummer acht gewählt worden und kam am 2. April 2023 mit noch 18 Jahren zu seinem Debüt. Dabei zog sich der Klagenfurter einen Kniescheibenbruch zu. In der vergangenen Saison sammelte der Center bei den Grand Rapids Griffins in der AHL Erfahrung, trotz starker Vorbereitung wurde er auch heuer zum Saisonstart zu den Griffins geschickt.