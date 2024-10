Burgenland sorgt für „Revolution am Strommarkt“

Beim Klima-Dialog in Eisenstadt erörterten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler das Thema, wie man die „Energiewende gemeinsam meistern“ könne. Im Anschluss kündigten die Herren eine „Revolution am Strommarkt“ an, wie es Sharma ausdrückt. Doskozil spricht von einem „europaweit einzigartigen Modell einer Energiegemeinschaft“.