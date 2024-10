Arbeiter erlitten am Kreischberg Stromschlag

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr: Ein 36-jähriger Starkstrommonteur war am beliebten Murtaler Skiberg Kreischberg mit Arbeiten an der Trafostation einer Beschneiungsanlage beschäftigt. Dabei dürfte die Anlage laut Polizei noch mit dem Stromnetz verbunden gewesen sein. Der Steirer geriet in den Stromkreislauf.