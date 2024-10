Sechs junge Damen bringen Leben in Fußgängerzone

Die sechs Damen haben eines gemeinsam - die kreative oder soziale Ader. Melanie ist die Kräuterfee im Team, Irmi stellt Keramik in allen Varianten her, Kathrin experimentiert mit Schwemmholz, Barbara ist psychosoziale Beraterin, Angi malt und peppt alte Kleidung auf, Margret stellt Kerzen her. Für die meisten ist es ein zweites Standbein. Die Produkte gibt es alle im „Kreis’l“ zu kaufen, zudem können Handwerker aus der Region – ähnlich den „s’ Fachl“-Shops - insgesamt neun Kistl mieten.