Frau angefahren: Pkw-Lenker in Fußmatte verheddert

Dramatische Szenen in Innsbruck am Donnerstag: Gegen 9.50 Uhr lenkte ein Einheimischer (77) seinen Pkw auf einen Parkplatz in Innsbruck in Hötting. „Laut seinen Angaben habe er sich mit dem Schuh in der Bodenmatte des Pkw verheddert und konnte deshalb die Pedale nicht betätigen“, erläutert die Polizei.