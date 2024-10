Waldhüter spenden jetzt Vitamine für guten Zweck

Emsig wie Eichkatzerln, die vor dem Winter noch Futtervorräte anlegen, waren jetzt Mitarbeiter der Bundesforst auf deren speziell angelegten Streuobstwiesen, um für einen guten Zweck das dort von der Natur geschenkte Obst aufzusammeln. „Unsere Waldhüter konnten rund 160 Kilo Birnen und mehr als das Doppelte an Äpfeln in die Körbe legen. Wir waren in unseren Revieren Kierling, Ried und Stadlhütte für die Aktion unterwegs“, betont Alexandra Wieshaider, Vize-Betriebsleiterin des Bundesforste-Betriebes im Wienerwald.