„Wir gehen nur bei Reformen in eine Regierung“

„Krone“: Herr Swatek, Sie setzen auch im Wahlkampf auf die Neos-Kernthemen Bildung, Transparenz, Kinderbetreuung, Gesundheit: Sind das tatsächlich die Themen, welche die steirische Bevölkerung am meisten bewegen?

Niko Swatek: Es sind definitiv die Themen, welche die Bürger am meisten spüren. Wenn man im Krankenhaus mit explodierenden Wartezeiten auf Operationen konfrontiert ist, wenn man in den Regionen keine Kassenärzte findet, wenn man für sein Kind keinen Platz in Kinderkrippen oder -gärten erhält – dann sind das Themen, welche die Steirer tagtäglich treffen und welche die Landesregierung endlich lösen muss. Sie hat in den letzten fünf Jahren definitiv Stillstand verwaltet und vieles verschlafen.