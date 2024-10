OÖ. Landesgartenschau findet in Schärding statt

Gartenfans aufgepasst! Nächstes Jahr gibt es wieder eine OÖ. Landesgartenschau, sie wird am 25. April in Schärding eröffnet. Erstmals haben Dauerkarten-Besitzer auch kostenlosen Tageseintritt in „Die Garten Tulln“ in Niederösterreich und in die Bayerische Landesgartenschau.