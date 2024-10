Bürger machen Brüssel Beine

Man sollte es nicht für möglich halten, aber es meldet sich Opposition, die die Menschenrechte in Gefahr sieht. So hatte schon der neue „Migrationspakt“ der EU viel Zeit und Mühe gekostet und er tritt erst 2026 in Kraft. Regierungen in Not überbieten sich jetzt in Rufen nach einem Vorziehen des Pakts und nach Verschärfung der Bestimmungen etwa zu Asylzentren in Drittstaaten, wo die Anträge vorgefiltert werden sollen.