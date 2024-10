Eastwood-Tochter wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Laut eines Polizei-Insiders hatte der Boyfriend am Samstag die Cops per Handy alarmiert. Er berichtete, dass er sich mit Francesca im Auto befand. Diese sei während eines verbalen Streits ausgerastet und habe ihn körperlich attackiert. Der Notruf-Beamte empfahl ihm, direkt die Polizeidienststelle von Beverly Hills anzusteuern. Laut eines Insiders wurden beide dann von Beamten verhört und es stand Aussage gegen Aussage: „Doch der Freund war der einzige, der deutliche Wunden am Körper hatte. Deshalb wurde Francesca verhaftet.“