Wenn im Herzerlteich die Realitäten verschwimmen

Eine neue Zukunft

Inzwischen leben die Neckels mit ihrem Freund bzw. ihrer Freundin zusammen und studieren an der Universität für Angewandte Kunst in Wien transmediale Kunst. Genau diese steht ab Freitag im Fokus ihrer neuen Ausstellung „floating through reality“ in der Landesgalerie in Eisenstadt. So wie bei ihrer ersten Werkschau „beyond the waterfall“, die sie im Vorjahr im Offenen Kulturhaus in Linz präsentierten, versuchen sie auch jetzt Online- und Offline-Realitäten miteinander zu verschmelzen und eine neue Zukunft zu generieren.