Eltern fordern Heimkehr ihrer Tochter aus Syrien

Mutter traf Tochter bereits im März

Nach der Zerschlagung des Islamischen Staates leben dort mehr als 100.000 Menschen - darunter Tausende Frauen und Kinder aus aller Welt, die sich dem IS angeschlossen hatten. So wie Maria G. Sie bereut offenbar: „Es tut mir unendlich leid“, wird sie im „profil“ zitiert. Mit 17 ging sie plötzlich weg. Zuvor war sie zum Islam konvertiert - der Liebe wegen. Mama Susanne G. hatte dies bereits im Landesgericht Salzburg geschildert - als Angeklagte nach dem Terror-Paragrafen, weil sie ihrer Tochter Geld für die Flucht geschickt hatte. Von diesem Vorwurf wurde die Mutter nicht rechtskräftig freigesprochen. Auch von einem Treffen in Al-Hol im März hatte Susanne G. berichtet und geschildert, wie schlecht es ihrer Tochter und den beiden Enkelkindern gehe.