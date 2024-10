Konto für SMS-Ganoven: Geldwäsche-Prozesse in Wien

Die Opfer erhalten SMS von vorgeblichen Söhnen oder Töchtern, in denen die Betroffenen aufgefordert werden, an eine Nummer eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben. In weiterer Folge werden sie zu Geldüberweisungen gebracht. Ähnlich funktioniert die Masche, bei der mit gefakten Nachrichten von Finanzonline operiert wird.