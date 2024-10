Krumbacher „Familienbetrieb“ nutzte seine Chancen

Einen so klaren Erfolg in Mäder hatte sich der FC Krumbach nicht erwartet. Zumal den Bregenzerwäldern in den letzten Partien das Spielglück in der 2. Landesklasse nur selten hold war. Tore in den allerletzten Spielminuten raubten der Elf von Trainer Marcel Zangerl einige Punkte. „Da war viel Pech dabei, die Gegentore in allerletzter Sekunde haben uns sehr weh getan“, sagt der sportliche Leiter Tobias Wetz.