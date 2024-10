Fluglinie zahlte doch Entschädigung für Verspätung

Eine Schiffreise mit Start in Palma de Mallorca hatte Michaela W. für sich und zwei Mitreisende gebucht. Inklusive Flug ab Wien. Dort begann der Ärger. Denn – man konnte nicht wie geplant um kurz vor acht Uhr morgens abheben. „Schon bei der Ankunft am Flughafen wurde eine Verspätung angezeigt“, so die Steirerin.