Josef Cap: „Rudi Fußi fehlt die Stabilität“

Die Vorstellung Rudi Fußi könnte für einen anderen wie beispielsweise Altkanzler Christian Kern den Weg ebnen, lehnt Cap ab: „Man lässt sich nicht Wege ebnen auf den Weg zum Vorsitz. Wenn man Vorsitzender werden will, muss man sich selbst melden und sagen: Hallo, ich bin da, ich bin der Erlöser, ich möchte Vorsitzender werden.“ Eine klare Ansage an all jene, die glauben, der Weg an die Spitze sei bloß eine Frage der richtigen PR-Strategie. Laut Cap fehlt jedoch genau diese Ambition: „Die sehe ich aber nirgends.“