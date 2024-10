Tödlicher Tritt: „Josef war so ein lieber Mensch!“

Am 27. Jänner soll der Grazer dem 54-jährigen Mann vor einem Lokal in Graz-Gries einen so heftigen Fußtritt in den Bauch versetzt haben, dass er an den Folgen einer sogenannten Fettembolie gestorben ist. Zuvor soll er in dem Café noch einen anderen Mann durch einen Kopfstoß verletzt haben.