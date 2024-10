Kraft freut sich schon: „Dann bist du der Gejagte“

„Ich kenne das schon. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal die Kugel geholt und habe schon oft mitgekriegt, dass das Jahr danach nicht leicht ist. Weil du bist der Gejagte, du wirst an dem gemessen, was du letztes Jahr geleistet hast“, meinte Kraft kürzlich bei einem Medientermin in Salzburg. „So eine Saison kann nicht jedes Mal so passieren.“