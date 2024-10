10 Siege in Folge – Wald prolongiert Erfolgslauf

Auf dem schwer zu bespielenden Saghäusl-Geläuf in Dienten übernahm Wald-Königsleiten von Beginn an die Kontrolle. Bereits nach 15 Minuten stand es nach zwei Toren von Kevin Hirner 2:0, was dem Team die nötige Sicherheit gab, das Spiel souverän herunterzuspielen. „Die frühen Tore waren wichtig. Das hat uns geholfen, ruhig und abgeklärt zu agieren“, sagte Trainer Thomas Straka. Der die Dominanz seiner Mannschaft über die gesamte Partie hervorhob. Diese abgeklärte Leistung wurde schlussendlich mit dem klaren 4:0-Auswärtssieg belohnt.