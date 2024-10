Nach Witz-Ausschluss zündete DSV ein Tor-Feuerwerk

Viele Pleiten-Gründe

Während in der Landesliga Tillmitsch nach einem Elfmeter in der 95. (!) Minute durch David Schloffer den rund 850 Fans in Schladming noch den Abend aus Sicht der Hausherren vermieste und die Spitzenposition verteidigte, bläst man in Frohnleiten am anderen Ende der Tabelle weiterhin Trübsal.