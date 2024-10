„Politik ist wie Drahtseilakt in der Steilwand“

Hoch hinaus will Jasmin Puchwein. Im Doppelpack mit Kevin Friedl steht sie der SPÖ-Landesgeschäftsführung vor. In der Politik versucht die 33-Jährige Berge zu versetzen, im Privatleben erklimmt sie diese. Kein Gipfelsturm ist ihr zu anstrengend. Die Begeisterung dafür entdeckte die gebürtige Steirerin im Zuge der Ausbildung beim Bundesheer samt den Hochgebirgsjägern. „Mit zwei Kameraden des Jägerbataillons 18 bin ich noch eng befreundet. Schon oft waren wir beim Alpinklettern und auf Hochtouren“, so Puchwein.