Mann auf E-Scooter in Wien von Straßenbahn erfasst

Mann erlitt Verletzung am Kopf

Der Lenker der Bim konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenprall nicht verhindern. Der E-Scooter-Fahrer kam durch den Aufprall zu Sturz und verletzte sich am Kopf. Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht.