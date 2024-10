„Unglaublich menschliche Geste“ von Ralf Rangnick

Unverständnis über Bullen-Kader

Der frühere Red-Bull-Sportchef ließ in Anspielung auf die schweren Salzburg-Niederlagen gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) und Sturm Graz (0:5) einmal mehr sein Unverständnis über Schlagers Degradierung bei den „Bullen“ erkennen. „0:12 Tore in den drei Spielen wäre auch mit vier oder fünf Österreichern und mit Alexander Schlager im Tor nicht höher ausgegangen – wenn nicht sogar weniger hoch“, erklärte Rangnick und meinte außerdem, man müsse in Salzburg „sicherlich mal drüber nachdenken, ob die Kaderplanung für diese Saison wirklich so bis ins Detail perfekt war“.