Österreich gegen Kasachstan ab 20.45 Uhr LIVE

Das ÖFB-Team hat in bisher vier Duellen mit Kasachstan noch kein Tor kassiert. In den beiden Auswärtspartien in Astana kam das ÖFB-Team 2011 und 2012 aber jeweils nicht über ein 0:0 hinaus. Im Heimspiel heute sind die Österreicher klarer Favorit. Ein Sieg wäre nicht nur für die Aufstiegschancen in der Nations League wichtig, sondern kann auch für die Setzung in der WM-Qualifikation von Bedeutung sein.