ÖBB: Vor Weihnachten wieder alles auf Schiene?

Tullnerfeld bleibt auch weiterhin Baustelle

Dass nicht alles sofort funktionieren kann, ist klar. So wird der Tullnerfelder Bahnhof zwar ab 4. November wieder für Pendlerzüge nach Wien geöffnet, jedoch provisorisch, ohne Heizung, ohne Lift, ohne Geschäfte. Apotheke und Parkplätze werden jedoch geöffnet. Indes forderte Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich die vorübergehende Öffnung nicht reservierter Plätze in Business-Class und 1. Klasse: „Außerdem werden wir das Finanzministerium auffordern, die Pendlerpauschale automatisch an die verlängerte Reisezeit anzupassen.“