ÖFB-Team: Reißt uns wieder von den Sitzen!

„Wir müssen die Jungs wieder dahin bringen, dass sie auf Heavy Metal Rock ’n’ Roll gepolt sind und nicht auf Langsamen Walzer. Wir wollen nicht Seniorentanzen.“ Ralf Rangnick findet (wieder) die richtigen Worte, versprüht das Feuer, das sein Team im Frühjahr und bei der EURO ausgezeichnet hat. Heute mit dem Pflichtsieg gegen Kasachstan und am Sonntag gegen Haalands Norweger will, nein muss Österreich in Linz diese Energie auf den Platz bringen. Nicht nur in Hinblick auf den Lostopf für die WM-Quali, auch die Nations League ist wichtig. Nur der Gruppensieger steigt in die A-Liga auf, der Zweite hat noch die Play-off-Chance gegen einen Dritten aus dem A-Pool. Und dort wollen Sabitzer und Co. wieder hin.