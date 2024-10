Familie Ingolitsch ist in Altach wiedervereint

Ingolitsch war zwischen 2017 und 2023 in unterschiedlichen Funktionen in Salzburg tätig, wurde im Vorjahr bei Zweitligist Liefering entlassen. Erst Anfang Juli heuerte der Übungsleiter, dessen Vorbild Leipzig-Trainer Marco Rose ist, bei der U21 des FC Zürich an. „Mein Plan war, längerfristig in der Schweiz zu sein. Das war auch strategisch so vorbereitet“, sagte Ingolitsch.