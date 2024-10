Tiroler Polizei übersah E-Mail mit Bombendrohung

Beinahe ein Dutzend Drohungen in Österreich

Gesperrte Bahnhöfe, evakuierte Schulen und mysteriöse Drohungen: In den letzten Tagen wurden in Österreich beinahe ein Dutzend Bombendrohungen gemeldet. Ein Ende dieser Serie ist wohl kaum absehbar, denn allein am Dienstag gab es Einsätze in Graz, Linz und Feldkirch. Letzterer Vorfall führte zudem zu einer Verwechslung – die Polizei musste auch in Feldkirchen in Kärnten anrücken. Begonnen hatte die Serie Ende September, seither gibt es beinahe täglich ähnliche Warnungen. Ziele der Drohungen waren bisher Schulen und Bahnhöfe.