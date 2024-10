Bombenalarm: Auch Bahnhöfe in Innsbruck betroffen!

Drohung kam wieder via E-Mail

Donnerstagabend kam ein siebter Bombenalarm dazu. Betroffen: zwei Bahnhöfe in Innsbruck. „Nach einer Bombendrohung via E-Mail wurde in den Abendstunden der Hauptbahnhof und der Westbahnhof von sprengstoffkundigen Organen und Sprengstoffspürhunden der Polizei durchsucht“, berichtete die Exekutive am Freitag.