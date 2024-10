E-Mail: Bei Angriff sollten „Ungläubige“ sterben

„Allahu akbar. Wir werden um 14.20 Uhr die Otto-Glöckel-Schule in Linz angreifen. Die Ungläubigen werden sterben.“ Am Freitag um exakt 13.12 Uhr ging diese E-Mail bei der Landespolizeidirektion in Oberösterreich ein. Nach der den Hauptbahnhof betreffenden Bombendrohung am Dienstag war das bereits die zweite Ankündigung mit einer radikal-religiösen Botschaft in der Landeshauptstadt.