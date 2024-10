Folgt Bombendroher Drehbuch einer Netflix-Serie?

Es ist eine besonders zermürbende Wiederholung: Am Dienstag kurz nach 10 Uhr gelangte bei der Landespolizeidirektion in Linz per E-Mail eine Anschlagsdrohung gegen eine Linzer Schule ein. Betroffen war diesmal das Ramsauergymnasium im Stadtteil Bindermichl. 700 Schüler und Lehrer mussten aus dem Gebäude flüchten.