Ozzy Osbourne will nie wieder harte Drogen nehmen

Doch alles Härtere ist für den „Prince of Darkness“ heute out. Als ihm ein guter Freund empfahl, es mit einer Microdosis Ketamin zu probieren, lehnte er ab: „Ein Microdosis von irgendeiner Droge ist bei mir so, als würdest du eine Zündschnur anzünden. Einmal ist schon zu viel und 10 sind dann nie genug.“