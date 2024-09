„Hirscher? Da traue ich ihm ein Stockerl zu“

Im Riesentorlauf werde es für den Comebacker schwierig, ganz vorne reinzufahren – „da ist Marco Odermatt überragend“, so Herbst. Dass Hirscher sein Comeback beim Saison-Opening in Sölden gibt, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Reinfried Herbst jedenfalls fände den Riesentorlauf in Val d’Isere „für den Einstieg noch besser, das wäre perfekt.“