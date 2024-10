ÖFB-Fans: „Das werden ganz sicher zwei Siege“

„Conny!“, „Patrick!“, „Baumi!“ – Windischgarsten war am Montag am späten Nachmittag fest in Kinderhand, wenn man die schon von Weitem hörbaren Rufe der jungen Fans nach ihren Lieblingen auf dem Trainingsgelände des Nationalparkresorts Dilly zum Maßstab nimmt. Wo das Nationalteam mit einer öffentlichen Einheit in die so wichtige Länderspiel-Woche einstieg, angesichts von Postkarten-Wetter, rund 20 Grad und knapp 600 Zuschauern einen traumhaften Empfang erlebte.