Van der Bellens Tapetentür

Nach der Nationalratswahl hat nun also wieder die Stunde des Bundespräsidenten geschlagen. Und die Chefs der Parlamentsparteien geben einander die Klinke der legendären Tapetentür in der Hofburg in die Hand. Diese Tapetentür ist gewissermaßen so etwas wie das Symbol für das Recht des Bundespräsidenten, die Regierung zu ernennen. Hinter ihr wird berichtet, verhandelt und wohl auch politisch gemauschelt.